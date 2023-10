Young Boys peut prendre les commandes samedi soir

La 11e journée de Super League propose samedi un choc entre les deux premiers du classement. Leader invaincu, Zurich se déplace à Berne pour y défier le champion en titre Young Boys dès 18h.

Le FCZ tient la forme, avec une série en cours de trois victoires. Les hommes du coach Bo Henriksen comptent deux longueurs d'avance sur Young Boys, qui a toutefois disputé un match de moins. YB, qui reste pour sa part sur deux succès d'affilée en Super League, peut donc reprendre les commandes avant d'accueillir Manchester City mercredi en Ligue des champions.

Un derby vaudois se tiendra à la même heure, à la Pontaise. Stade Lausanne-Ouchy accueille l'ancien pensionnaire des lieux, Lausanne-Sport. L'objectif est le même pour les deux équipes, à égalité de points au classement avec huit unités à leur compteur: s'éloigner de la zone rouge.

Servette se déplace pour sa part à Bâle pour le troisième match programmé samedi (à 20h30). Vainqueurs de leurs deux derniers matches de Super League, les Grenat ont l'occasion de confirmer leur regain de former et d'enfoncer un peu plus la lanterne rouge Bâle, qui ne compte que cinq points et reste sur deux défaites consécutives.

/ATS