Xherdan Shaqiri reste à Liverpool

Xherdan Shaqiri a été contrôlé positif au Covid-19 dans le cadre du rassemblement de l'équipe de Suisse à St-Gall. Il a été placé en isolation. En outre, le Balois a indiqué qu'il restait à Liverpool.

Shaqiri avait rejoint le camp de l'équipe nationale lundi. L'ASF a précisé qu'elle avait appliqué les strictes mesures de protection préconisées par l'UEFA dès le début du rassemblement. Désormais, c'est aux autorités sanitaires locales de dicter la marche à suivre.

D'autre part, Xherdan Shaqiri avait précisé plus tôt qu'il restait à Liverpool. Cette évidence actée par la fin de la période des transferts internationaux, a été commentée par l'attaquant de 29 dans le cadre du camp de l'équipe nationale.

'Les médias ont beaucoup écrit. J'ai un contrat longue durée avec Liverpool', précise Shaqiri au cours d'une interview de l'ASF sur les rumeurs d'un éventuel départ. 'Je me sens vraiment bien. Nous avons une très bonne équipe et à l'avenir je veux m'y implanter et l'aider lorsque je recevrai du temps de jeu.'

Shaqiri porte les couleurs des Reds depuis l'été 2018. Il a disputé 42 matches soit en entier soit partiellement et a marqué huit buts.

L'international aux 82 sélections voulait profiter de son séjour avec l'équipe nationale pour amasser du temps de jeu contre la Croatie (mercredi) et et en Ligue des nations contre l'Espagne (samedi) et l'Allemagne (mardi). Après plusieurs pauses forcées dues à des blessures, le Bâlois, qui a récemment marqué un superbe but sur coup franc en Coupe de la Ligue, espère toujours qu'une porte va s'ouvrir. Au cours des quatre premiers matches de Premier League de la saison, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp n'a pourtant jamais fait appel à lui. Cette infection au Covid-19 ne va pas faciliter son retour au plus haut niveau.

/ATS