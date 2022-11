Super League: dix points d'avance pour les Young Boys

Les Young Boys ont profité du faux pas de Servette à Zurich pour prendre déjà dix points d'avance en tête de la Super League. Les Bernois ont fini leur année en dominant Lucerne 3-

Les buts du leader, qui a contrôlé la partie à sa guise, ont été inscrits par Fassnacht (5e), Nsame (32e) et Lauper (70e). En 16 matches, YB n'a concédé qu'une défaite et cinq nuls.

L'équipe de Raphaël Wicky se profile donc comme la principale candidate au titre, sinon la seule. Ses adversaires potentiels ont en effet surtout brillé par leur inconstance depuis le début de la saison.

Doublé de Celar

Lugano a par ailleurs battu Winterthour 3-1 au Cornaredo. Les bianconeri ont profité d'un doublé de Celar (7e/15e) alors que les visiteurs ont répliqué par Di Giusto (20e). Amoura a assuré la victoire luganaise en fin de match.

Ces trois points permettent aux Tessinois d'occuper la quatrième place, à 2 points de Servette et à 1 de Saint-Gall. Pour Winterthour, avant-dernier, la menace du FC Zurich devient plus concrète. Le champion en titre ne compte plus que quatre points de retard sur le promu.

/ATS