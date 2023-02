Super League: YB domine Saint-Gall 5-1

Les Young Boys ont conquis un nouveau succès lors de la 20e journée de Super League. Les Bernois ont dominé Saint-Gall 5-1, non sans avoir été bousculés par les Brodeurs en première mi-temps.

Le score final peut faire croire que la rencontre a été à sens unique. Si YB a fini par dérouler après la pause, le leader a été mis en difficulté lors des 45 minutes initiales, durant lesquelles Saint-Gall aurait mérité bien mieux.

Les hommes de Peter Zeidler ont pris l'avantage par Görtler dès la 3e. YB a répliqué sur sa première occasion par Itten (12e), avant la réussite d'Imeri (17e). Les visiteurs ont ensuite dominé tant et mieux, trouvant deux fois la barre du but bernois et se brisant plusieurs fois sur Racioppi.

Elan stoppé

L'élan des Brodeurs a été stoppé durant la pause. Les Bernois ont remis le pied sur le ballon et ont fait la différence par Itten (54e/pen), Fassnacht (62e) et Rieder (67e/pen).

Au Letzigrund, le FC Zurich et Winterthour n'ont pas pu se départager (1-1) dans le duel entre les deux derniers du classement, comme déjà lors des deux affrontements précédents. Tosin (32e) et Ramizi (39e) ont été les buteurs de la partie. Les deux clubs reviennent ainsi à une longueur de Sion (8e).

