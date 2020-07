Super League: Thoune s'approche du maintien

Servette n'a pas facilité la tâche de Neuchâtel Xamax et Sion. En prenant l'eau 5-1 à Thoune, les Genevois ont mis les Oberlandais sur la voie du maintien en Super League.

Servette ne sera pas un Romand solidaire. Ce n'est pas tant de la mauvaise volonté. Du moins en ce qui concerne ce mercredi où les Grenat ont dû faire sans un paquet de titulaires (Cognat, Iapichino, Sasso, Imeri, Tasar...) et ont donc dû composer. La premier match du jeune Français Matteo Mazzolini (19 ans) en position de latéral gauche a été compliqué, comme le cauchemar de Nicolas Vouilloz dans l'axe. Des jeunes pas forcément prêts à faire de Servette un Européen et qui ont sombré avec les autres à Thoune.

Ce résultat n'arrange donc pas Servette dans cette quête pour la quatrième place, même s'il appartient encore à Zurich et Lucerne de faire le travail. Mais les premiers lésés sont assurément Sion et Neuchâtel Xamax. Thoune n'a en effet pas prévu de lâcher sa huitième place, garante de sérénité. Même si Valaisans sont théoriquement à hauteur des Oberlandais avec leurs deux matches en moins et, surtout, la confrontation qui les opposera samedi à Tourbillon. Pour Neuchâtel Xamax, en revanche, seule la place de barragiste semble encore être une éventualité convenable.

Tosetti met Thoune en verve

Quoiqu'il en soit, à défaut de garanties comptables, Thoune peut se reposer sur un fond de jeu collectif qui lui permet d'envisager son avenir en Super League. Soit celui grâce auquel il s'est échappé du purgatoire qui lui tendait les bras à Noël et de retrouver une réussite qui lui échappait. Et puis, il peut aussi compter avec un argument tactique bien utile quand les points deviennent capitaux: les coups de pied arrêtés.

Mercredi, les Bernois en ont eu à la pelle. Ce n'est pas la meilleure des idées lorsque l'on doit affronter Matteo Tosetti. Les Servettiens l'ont appris à leurs dépens, puisque le milieu tessinois a trouvé deux fois un coéquipier sur corner: la tête de Nikki Havenaar (8e), puis l'épaule de Chris Kablan (32e). Une bonne manière de se rendre facile un match. Et pour le tuer, Thoune s'est plutôt appuyé sur la vitesse d'un Ridge Munsy, qui a inscrit le troisième et le cinquième en seconde période sur de rapides transitions offensives. L'attaquant a dépassé la barre des dix buts, tous en 2020.

Servette, lui, a peut-être vécu le match de trop, après avoir enchaîné Saint-Gall, Young Boys et Bâle. Ou alors il a plus ou moins fait l'impasse. Car dans les trois matches qu'il lui reste, il recevra Xamax (dimanche) et Sion (lors de la dernière journée, le 3 août). Des derbys qui ne donnent pas vraiment envie de faire des cadeaux.

/ATS