Suisse - Croatie pas menacé en l'état

Le match Suisse - Croatie devrait se tenir comme prévu mercredi à Saint-Gall. Le test positif au coronavirus de Xherdan Shaqiri n'a en l'état aucun impact sur le programme de l'équipe de Suisse.

Le joueur de Liverpool est asymptomatique et a été immédiatement placé à l'isolement dans sa chambre, à l'écart de l'équipe avec laquelle il s'était toutefois entraîné lundi. 'Nous avons été informés mardi matin du résultat du test de début de stage, a expliqué Martin Maleck, le médecin de l'équipe de Suisse. Tous les autres joueurs et membres de l'encadrement ont été testés négatifs. Ainsi, l'équipe peut s'entraîner normalement et, en l'état, le match de mercredi peut avoir lieu.' Voilà pour la situation.

Cela peut changer. D'un point de vue médical d'abord, 'si des membres de l'équipe ou du staff devaient contracter des symptômes cliniques', a précisé Martin Maleck. D'un point de vue politique aussi, sachant que l'Association suisse de football (ASF) a communiqué que 'des clarifications sont actuellement en cours avec les autorités sanitaires locales afin de déterminer la suite du processus.' Les équipes de 'contact tracing' du médecin cantonal saint-gallois sont ainsi en contact avec Martin Maleck.

Ce dernier a toutefois assuré que 'le protocole de retour au jeu de l'UEFA a été strictement respecté.' Notons toutefois que l'ASF, de façon à surveiller au plus près la santé des joueurs, a décidé de procéder à une seconde vague de tests mercredi matin. Puis, comme le veut la procédure, l'équipe devra encore s'y soumettre vendredi, veille de match contre l'Espagne, et lundi prochain avant d'affronter l'Allemagne.

