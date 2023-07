Sam Kerr annonce son retour pour Canada-Australie

La star de l'Australie Sam Kerr, blessée pour les deux premiers matches du Mondial, a annoncé qu'elle serait de nouveau 'disponible' pour affronter le Canada lundi (12h00) à Melbourne.

Ce choc sera décisif pour le pays hôte: seule une victoire le qualifierait pour les 8es de finale.

'Je me sens bien. Le plan a toujours été le même: manquer les deux premiers matches et réévaluer (mon état) après. On en est là. Je peux être sur le terrain. Je serai disponible', a expliqué l'attaquante des 'Matildas' samedi en conférence de presse à Brisbane.

Touchée à un mollet, Sam Kerr avait manqué le match inaugural contre l'Irlande (victoire 1-0), son forfait étant annoncé quelques minutes avant la rencontre bien qu'elle était blessée depuis la veille. La buteuse de Chelsea avait aussi déclaré forfait pour le deuxième match contre le Nigeria, une défaite 3-2 qui place l'Australie dans une position inconfortable avant le duel contre les Canadiennes.

'J'aimerais vous dire (si je vais jouer), mais c'est une information majeure pour les adversaires. La donner, ce serait les aider. Mais je serai là et prête', a détaillé Kerr. 'J'ai hâte d'être à après-demain (lundi). 'Le plan pour moi est d'être impliquée' dans la rencontre, a conclu la joueuse aux 63 buts en 121 sélections.

/ATS