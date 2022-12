Pelé « a fait du football un art », dit Neymar

Les hommages se succèdent à la suite du décès de Pelé. Il 'a fait du football un art', a déclaré sur Instagram Neymar, son héritier au sein de la sélection brésilienne.

'Avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé, il a fait du football un art (...), il a donné une voix aux pauvres, aux Noirs, et surtout: il a donné de la visibilité au Brésil', a écrit l'attaquant du Paris St-Germain.

'Il n'est plus là, mais sa magie va perdurer', a-t-il ajouté, dans un message illustré d'une photo du 'Roi' du football portant une couronne et deux autres de lui à ses côtés.

Son coéquipier en club Kylian Mbappé a lui aussi rendu hommage à Pelé. 'Le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié, repose en paix, Roi', a écrit en anglais sur Twitter l'attaquant français, en légende d'une photo en noir et blanc montrant les deux joueurs côte à côte.

'Une source d'inspiration'

Autres superstars du football moderne, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont eux aussi exprimés jeudi. 'Repose en paix, Pelé', a simplement réagi Messi, vainqueur du récent Mondial avec l'Argentine. Le septuple Ballon d'or a publié son message sur Instagram, en légende de trois photos: deux de lui-même avec Pelé et une autre du légendaire Brésilien célébrant un but en finale de la Coupe du monde 1970 au Mexique.

Pelé a été 'une source d'inspiration pour des millions' de personnes, 'une référence hier, aujourd'hui et demain', a pour sa part souligné CR7. 'L'affection dont il a toujours fait preuve à mon égard a été réciproque dans tous les moments, même à distance', a écrit le Portugais sur son compte Instagram, exprimant 'la douleur qui touche actuellement tout le monde du football'.

/ATS