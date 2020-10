Pas de remontada pour le Real Madrid

Le Real Madrid s'enfonce doucement dans la crise. Battus samedi 1-0 par Cadix, les Madrilènes se sont inclinés 3-2 sur leur pelouse devant le Shakhtar Donetsk.

Menés 3-0 à la pause, les Madrilènes ont cru à une improbable remontada avec une frappe de Federico Valverde dans le temps additionnel pour le 3-3 virtuel. Cette réussite a toutefois été logiquement annulée pour un hors-jeu de position de Vinicus Junior.

L'attaquant brésilien avant inscrit le 3-2 peu avant l'heure de jeu alors qu'il venait d'être introduit. C'est Luka Modric qui avait sonné la révolte avec une frappe splendide pour le premier but d'un Real qui aura abandonné Thibaut Courtois à son triste sort tout au long de la première période. Le portier belge a vraiment été trahi par une défense privée, il est vrai, de son roc Sergio Ramos. Les Ukrainiens avaient pris le large après les réussites de Tete (29e) et de Manor Solomon (42e) et l'autogoal du malheureux Raphaël Varane (33e)

Zinédine Zidane et ses joueurs se retrouvent ainsi déjà le dos au mur. On n'ose imaginer les conséquences de deux nouvelles défaites, ce samedi à Barcelone pour le Clasico et mardi prochain à Mönchengladbach pour un deuxième match de la Ligue des Champions qui vaudra très cher.

/ATS