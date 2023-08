Mondial dames: la France écarte sans pitié le Maroc

La France s'est qualifiée sans problème pour les quarts de finale du Mondial dames. A Adelaide, les Bleues ont largement battu le Maroc 4-0. Elles affronteront ensuite l'Australie samedi.

Rien n'a perturbé les Bleues dans l'ambiance feutrée du Hindmarsh Stadium. Ni le froid de l'Australie méridionale, avec une douzaine de degrés au thermomètre; ni l'opposition marocaine, bien moins accrocheuse que redouté; ni l'émotion d'un match particulier pour plusieurs acteurs de la rencontre, liés au Maroc de près ou de loin.

Avec une Kadidiatou Diani encore impressionnante et impliquée sur trois buts (1 but, 2 passes décisives) et une Eugénie Le Sommer créditée d'un doublé, la France a déjà égalé son parcours de l'édition 2019 à domicile, un Mondial qui s'était terminé face aux futures championnes américaines (2-1).

Samedi à Brisbane, un autre morceau et une tout autre atmosphère attendent le sélectionneur Hervé Renard et ses Tricolores face aux Australiennes, co-organisatrices du tournoi et très ambitieuses. Les 'Matildas', qui viennent de récupérer leur star offensive Sam Kerr de retour de blessure, seront soutenues par près de 50'000 supporters, quasiment quatre fois plus que l'affluence de mardi à Adélaïde dans le plus petit stade du tournoi (13'500 personnes).

Les Bleues connaissent très bien leurs futures adversaires pour les avoir affrontées le 14 juillet en fin de préparation, avec une défaite 1-0 à la clé après une prestation assez terne à Melbourne.

/ATS