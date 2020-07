Messi somme le Barça de faire son autocritique

La superstar Lionel Messi a appelé le FC Barcelone à faire son autocritique après le 34e titre remporté par le Real Madrid en championnat.

L'Argentin regrette que l'équipe catalane ait été aussi irrégulière au cours de la saison. 'Le sentiment de l'équipe, c'est qu'elle essaie et n'y arrive pas', a déclaré Messi sur la chaîne Movistar après la défaite 2-1 du Barça contre Osasuna lors de la 37e et avant-dernière journée de Liga.

'Je l'ai déjà dit il y a un moment, mais si on continue de cette manière, ce sera très difficile de gagner la Ligue des champions. Ça s'est vérifié pour la Liga', a ajouté le capitaine du Barça. 'Il va falloir que l'on change en profondeur si on veut se battre pour la Ligue des champions, parce que sinon, le match contre Naples, on le perdra aussi', a ajouté l'Argentin, dont l'équipe doit affronter Naples le 8 août prochain pour son 8e de finale retour de C1 après avoir fait match nul 1-1 à l'aller en Italie.

'On ne voulait pas finir de cette manière, mais ça résume un peu toute notre année: on a été une équipe très irrégulière, très faible, battue à l'intensité ou à l'envie, qui encaisse facilement', a ajouté Lionel, qui a estimé que 'Madrid a(vait) fait le travail'.

'Le Real n'a pas perdu un seul match depuis la reprise, mais on lui a aussi facilité la tâche', a-t-il déploré. 'Il faut faire une autocritique, à commencer par les joueurs, mais une autocritique globale. C'est bien que le Real gagne tous les matches, et il a son mérite. Mais nous sommes le Barça et nous avons l'obligation de gagner tous les matches', a-t-il souligné.

'Je pense que nous avons besoin d'air, nous pouvons utiliser cette pause' jusqu'à la Ligue des champions, où 'il suffit de quatre matches pour remporter un titre que nous voulons tous. Mais nous devons changer beaucoup de choses et faire notre autocritique', a conclu Lionel Messi.

/ATS