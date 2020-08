Malgré sa défaite, Vaduz obtient sa place en barrages

Et ce sera Vaduz. Le maintien en Super League de Sion (ou de Thoune) passera par le Liechtenstein, Vaduz s'étant assuré la 2e place dimanche, malgré sa défaite 2-1 à Kriens.

L'équipe de Mario Frick n'a même pas eu besoin de se faire violence, même si elle avait rapidement ouvert le score par Manuel Sutter. C'est en effet la défaite de Grasshopper qui a permis aux joueurs de la principauté de représenter la Challenge League en barrage. Ils connaîtront leur adversaire lundi, au terme des dernières rencontres de Super League. Avec son point de retard sur Thoune, Sion est le 'favori'.

Si les Valaisans ne parviennent pas à refaire leur retard, les deux matchs de barrage se disputeront les lundi 10 et jeudi 13 (si Thoune termine 9e, l'aller aura lieu le jeudi 7 et le retour le lundi 10). Le match aller aura quoiqu'il en soit lieu au Rheinpark de Vaduz.

GC, un fiasco!

Mais les Liechtensteinois peuvent surtout remercier le sabordage de Grasshopper. Depuis sa défaite 1-0 à la dernière minute à Lausanne le 17 juillet, GC a complètement sombré, alors qu'on l'imaginait pouvoir contester la première place vaudoise. Mais les hommes de Zoltan Kadar ne se sont jamais relevé de la désillusion de la Pontaise, ne prenant que cinq points sur les cinq derniers matchs. Cela a même tourné au fiasco pour cette ultime journée, en s'inclinant 6-0 contre Winterthour à domicile.

Désormais sous pavillon chinois, le club zurichois connaît là un échec de plus dans son histoire récente, une année après sa relégation. Les Sauterelles ne remonteront pas cette saison et cela laisse supposer une trêve agitée. D'autant qu'avec Neuchâtel Xamax relégué (et peut-être Sion ou Thoune), la concurrence promet d'être relevée encore la saison prochaine.

Comme elle l'était déjà cette année, avec un Lausanne revanchard. Après leur promotion obtenue contre Stade-Lausanne-Ouchy jeudi, les Vaudois ont correctement fini le travail avec un succès fleuve 5-3 contre Wil à la Pontaise. Andi Zeqiri a inscrit un doublé, alors que Aldin Turkes, Christian Schneuwly et Dan Ndoye ont chacun marqué une fois. De quoi terminer cette saison en fanfare.

