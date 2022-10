Lukaku à nouveau blessé aux ischio-jambiers

L'attaquant international belge Romelu Lukaku a contracté une 'entorse à l'ischio-jambier de la cuisse gauche', a annoncé l'Inter Milan lundi.

Sa participation au Mondial 2022 n'est toutefois pas remise en question.

Buteur mercredi dernier en Ligue des champions face à Plzen, Romelu Lukaku (29 ans) s'est blessé moins d'une semaine après avoir fait son retour à la compétition. C'est déjà en se blessant à ce même muscle lors d'un entraînement qu'il avait été tenu à l'écart des terrains depuis fin août.

L'attaquant devra être 'réévalué dans les prochains jours', selon son club. A cause de cette blessure, il manquera la rencontre entre l'Inter et le Bayern Munich, mardi dans le groupe C de la Ligue des champions. Il y a de fortes chances pour qu'il ne puisse pas non plus participer au choc de dimanche contre la Juventus.

/ATS