Ligue des champions: deux sur deux pour le Real Madrid

Le choc de la soirée a tenu ses promesses en Ligue des champions. Le Real Madrid l'a emporté 3-2 à Naples lors de la 2e journée du groupe C.

Les Italiens ont pris l'avantage par Ostigard (19e), mais les visiteurs ont vite réagi sous l'impulsion de Jude Bellingham. L'international anglais arrivé cet été réalise un début de saison exceptionnel: il a d'abord servi Vinicius pour l'égalisation (27e) avant d'inscrire le 2-1 après une superbe action individuelle (34e).

Naples est revenu grâce à un penalty de Zielinski (54e) avant que les Espagnols ne passent devant après un missile de Valverde qui heurtait la barre avant de rebondir sur le gardien Meret puis dans le but (78e). Le Real compte ainsi six points et Naples un seul.

Surprise à Manchester...

Les favoris n'ont pas eu la vie facile dans le groupe A. Le Bayern Munich s'est difficilement imposé 2-1 à Copenhague après avoir été mené. Musiala (67e) et Tel (83e) ont permis aux Bavarois de signer un deuxième succès.

Manchester United a pour sa part perdu 3-2 à Old Trafford contre Galatasaray, après avoir mené deux fois par Höjlund (17e/67e). Zaha (23e), Aktürkoglu (71e) et Icardi (81e) ont marqué pour les Turcs. L'Argentin s'est fait pardonner en signant le 3-2, quelques minutes après avoir manqué un penalty. Les Red Devils ont ainsi subi un deuxième revers.

... et à Lens

La soirée n'a pas souri aux clubs anglais puisque, dans le groupe B, Arsenal a été battu 2-1 à Lens après avoir ouvert le score par Jesus. Les Sang et Or ont renversé la situation grâce à Thomasson (25e) et Wahi (69e). Ils sont en tête du groupe avec quatre points. Le PSV Eindhoven et le FC Séville (avec Djibril Sow dès la 66e) ont quant à eux fait 2-2.

L'Inter Milan, avec Yann Sommer, s'est imposé 1-0 contre Benfica Lisbonne dans le groupe D. Thuram a marqué à la 62e. Les nerazzuri ont quatre points, tout comme la Real Sociedad.

