Le rêve est passé pour le PSG. Crucifié par l'un de ses talents qu'il n'a pas su conserver, le club parisien s'est incliné 1-0 devant le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions.

Dans le huis clos de Lisbonne pour la première finale du monde d'après, les Bavarois ont remporté pour la sixième fois de leur histoire la plus belle des Coupes d'Europe. Ils doivent ce succès à une réussite de Kingsley Coman peu avant l'heure de jeu. L'ailier qui avait quitté le PSG en 2014 pour chercher du temps de jeu à la Juventus, a surgi au second poteau sur un centre de l'admirable Joshua Kimmich pour signer l'unique réussite de la finale. Les origines du buteur rendent la défaite du PSG encore plus mortifiante.

Une saison de rêve

Comme en 2013, l'année de son cinquième sacre en Ligue des Champions, le Bayern Munich aura réussi le triplé cette saison. Champion d'Allemagne devant le Borussia Dortmund et victorieux de la Coupe d'Allemagne face au Bayer Leverkusen, le Bayern a vécu une saison de rêve. Les Bavarois avaient pourtant connu un automne bien laborieux qui devait coûter sa place à l'entraîneur Niko Kovac. Son successeur Hansi Flick, ancien entraîneur assistant de l'équipe d'Allemagne, est parvenu, presque par magie, à métamorphoser l'équipe. Ses deux choix forts furent de convaincre David Alaba de quitter son flanc gauche pour évoluer en défense centrale et de relancer Thomas Müller qui ne jouait plus que les utilités sous l'ère Kovac.

Des occasions à foison mais un score qui est resté nul et vierge: le scénario de la première mi-temps devait livrer un verdict très improbable en raison de la force offensive des deux équipes. Seulement, le talent des deux gardiens, Keylor Navas, qui a finalement tenu sa place dans la cage parisienne, et Manuel Neuer a parlé. Le Costaricien et l'Allemand ont sorti le grand jeu pour maintenir leur équipe à flot.

La défaite de Mbappé et de Neymar

Les grands perdants de ces quarante-cinq premières minutes furent Kylian Mbappé, en premier lieu avec cette frappe beaucoup trop molle juste avant la pause alors qu'il était pratiquement seul à 8 mètres des buts de Neuer, et Angel Di Maria. Le Champion du monde et l'Argentin ont péché dans le dernier geste alors qu'ils auraient pu, dû, permettre aux Parisiens de prendre la main dans cette finale. Avec ses fulgurances , le PSG avait su répondre avec la manière que l'on pressentait à la plus grande maîtrise des Bavarois dans le jeu. C'est Robert Lewandowski qui devait se ménager la plus belle chance pour le Bayern avec une frappe en pivot qui trouvait le poteau droit de Navas.

Après le but de Coman, les Parisiens ont, bien sûr, tenté le tout pour le tout avec notamment l'introduction de Marco Verratti et du héros du quart de finale contre l'Atalanta Eric Choupo-Moting. Mais le coaching de Thomas Tuchel ne pouvait rien devant la faillite de Mbappé et l'effacement de Neymar. Après un début de match riche en promesses, le Brésilien s'est effacé au fil des minutes pour perdre une grande partie de ses moyens. Incapable de marquer le moindre but dans ce Final 8 comme Mbappé d'ailleurs, Neymar s'est éteint le soir où il aurait pu devenir le plus grand.

/ATS