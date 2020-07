Lausanne, battu à Vaduz, devra attendre

Lausanne a concédé sa sixième défaite de la saison en Challenge League. Les Vaudois se sont inclinés 2-1 sur la pelouse de Vaduz. Le club de la Pontaise devra attendre avant de fêter la promotion.

Lausanne n'est décidément pas à l'aise face aux Liechtensteinois cette saison avec deux défaites et un nul. Pourtant, les joueurs de l'entraîneur Giorgio Contini avaient pris l'avantage à la 55e sur le 21e but de la saison de Turkes. Mais deux coups de tonnerre sur des coups de pied arrêtés ont permis aux joueurs de la Principauté. Les têtes de Yannick Schmid (62e) et de Berkay Sülüngöz (69e), suite à des corners, ont causé la perte des Vaudois.

Vaduz n'a occupé la deuxième place que pendant quelques heures. En soirée, Grasshopper a pris le meilleur (5-3) sur Schaffhouse au terme d'un match renversant. Les Zurichois n'étaient-ils pas menés 3-1 jusqu'à la 70e après un triplé de l'attaquant allemand Barry ? Ils ont réussi à retourner le score avec un doublé de Giotto Morandi et la première réussite de Zé Turbo (85e) ? Oliver Buff a salé l'addition en fin de partie. Ils se retrouvent à huit points de Lausanne avec un match en moins.

