Johan Djourou s'engage dans un club danois

Nouveau défi pour Johan Djourou: le défenseur suisse âgé de 33 ans a signé un contrat de deux ans avec Nordsjaelland, au Danemark.

L'ancien international était libre après son bref et décevant retour au pays, d'abord à Sion (2 matches) puis à Neuchâtel Xamax FCS (5). Sélectionné à 76 reprises en équipe de Suisse, le Genevois va découvrir un cinquième championnat étranger différent.

Il a auparavant évolué en Angleterre (Arsenal et Birmingham), Allemagne (SV Hambourg et Hanovre 96), Turquie (Antalyaspor) et Italie (SPAL).

/ATS