Gladbach en verve et en tête du « groupe de la mort »

Le Borussia Mönchengladbach a marqué la soirée de Ligue des champions de mardi. Le club allemand a humilié 6-0 le Shakhtar Donetsk et prend la tête de son groupe.

A mi-parcours dans cette Ligue des champions, le Borussia Mönchengladbach est donc premier d'un groupe qui comporte également le Real Madrid, le Shakhtar Donetsk et l'Inter Milan. Rien que ça. Et surtout totalement mérité. Il y a eu le 2-2 à San Siro contre l'Inter, le 2-2 concédé dans les dernières minutes contre le Real Madrid et maintenant un succès 6-0 sur la pelouse du Shakhtar Donetsk.

Les hommes de Marco Rose, avec Yann Sommer et Nico Elvedi titulaires (pendant que Michael Lang est entré en fin de match), avaient particulièrement bien préparé leur match, en ciblant les notamment les espaces laissés sur les côtés par les Ukrainiens. Cela n'a pas manqué: après huit minutes, Alassane Pléa pouvait déjà reprendre un centre d'un Stefan Lainer lancé sur son côté droit. L'attaquant français a été le grand homme de cette partie côté Gladbach, inscrivant un triplé, pendant qu'un autogoal de Valeriy Bondar et des buts de Ramy Bensebaini et Lars Stindl ont participé à cette claque.

Le Real bat l'Inter

Bien sûr, il n'y a eu que trois matchs des six que comptent ces poules de la Ligue des champions, mais le signal est intéressant pour les Allemands. Surtout dans une telle poule, même si les deux principaux favoris ne rassurent pas. Reste que le Real Madrid, qui n'avait obtenu qu'un point en deux matchs, a enfin remporté son premier succès dans le choc face à l'Inter.

Karim Benzema a d'abord profité d'une passe en retrait complètement ratée d'Achraf Hakimi (28e), avant que Sergio Ramos ne double la mise (33e). Le capitaine du Real a signé là son centième (!) but sous les couleurs du club madrilène, mais il n'a rien pu faire sur la réduction du score de Lautaro Martinez deux minutes plus tard, ni sur l'égalisation d'Ivan Perisic (68e). Heureusement pour les Espagnols, Rodrygo leur a offert un succès en fin de match.

L'Inter, qui n'a donc toujours pas gagné le moindre match dans cette édition, est bien mauvaise posture avec seulement deux points. Ainsi que trois de retard sur Gladbach et deux sur le Real et le Shakhtar.

L'Atalanta prend l'eau contre Liverpool

Dans les autres matchs de la soirée, le duel suisse entre l'Atalanta Bergame de Remo Freuler (titulaire) et le Liverpool de Xherdan Shaqiri (lequel est resté sur le banc) a largement tourné à l'avantage du second (5-0). Diogo Jota a signé un triplé, alors que Mohamed Salah et Sadio Mané y sont allés également de leur but.

Les Reds font ainsi le plein, pendant qu'un duel prometteur s'annonce entre l'Atalanta et l'Ajax. Les Néerlandais l'ont emporté 2-1 contre Midtjylland. Les autres gros ont pour la plupart rempli leur mission. Le Bayern Munich a battu 6-2 Salzbourg (où Noah Okafor a fait son entrée à la 65e), en faisant la différence en fin de match. L'Atletico Madrid, lui, a concédé le match nul 1-1 sur le terrain du Lokomotiv Moscou.

Manchester City signe également un trois sur trois, après son succès 3-0 contre l'Olympiakos. Dans ce groupe, l'Olympique de Marseille ne s'en sort pas, avec une troisième défaite, cette fois contre Porto (3-0).

