Gaëlle Thalmann arrêtera sa carrière après le Mondial

Gaëlle Thalmann (37 ans) mettra fin à sa carrière après la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. La gardienne deviendra responsable du secteur féminin du FC Lugano dès le mois de septembre.

La Fribourgeoise a disputé plus de cent matches pour la sélection nationale. Elle avait connu un moment inoubliable lors de la séance de tirs au but contre la République tchèque lors du barrage de l'Euro 2022, lorsqu'elle avait réussi à hisser les Suissesses, déjà dos au mur, jusqu'au tournoi final en Angleterre.

Gaëlle Thalmann a fait ses débuts en équipe nationale A le 17 juin 2007 contre la Suède. En 16 ans, la Romande a disputé plus de 100 matches internationaux pour l'équipe nationale suisse et a participé à trois phases finales en tant que numéro 1 dans les buts helvétiques. Elle s'attaquera prochainement à son quatrième grand rendez-vous en Nouvelle-Zélande.

En club, la Romande a bien voyagé avec des engagements en Espagne, en Italie, sa deuxième patrie et en Allemagne. En Suisse, elle a joué pour Servette Chênois, Grasshopper et Bâle.

Futur au Tessin

Dans un message personnel publié sur les médias sociaux, Thalmann déclare: 'Je suis plus qu’enthousiaste à l’idée de disputer ma deuxième Coupe du monde et de partager avec vous toutes et tous mes derniers matches sur la scène mondiale. Je me réjouis de commencer cette compétition et je suis très motivé à contribuer aux bonnes prestations de notre sélection et à faire honneur à notre maillot'.

Thalmann restera dans le monde du football après sa carrière active. À partir du 1er septembre, elle sera responsable du football féminin au sein de la FC Lugano et entraînera les gardiens de but du Team Ticino.

En septembre 2023, l'Association Suisse de Football (ASF) rendra hommage à Gaëlle Thalmann avant le prochain match international à domicile.

/ATS