Ansu Fati opéré du genou et absent 4 mois

L'attaquant du FC Barcelone Ansu Fati a été opéré lundi et son club a estimé son absence à environ quatre mois dans un communiqué.

L'international espagnol s'est fracturé le ménisque interne du genou gauche samedi lors de la victoire (5-2) face au Betis Séville.

Auteur d'un très bon début de saison au Barça où il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 10 matches toutes compétitions confondues, Ansu Fati pourrait donc être de retour à temps pour disputer l'Euro 2020. Reportée d'un an à cause du coronavirus, cette compétition aura lieu du 11 juin au 11 juillet prochains.

Ansu Fati (18 ans, 4 sélections) s'est blessé samedi à la demi-heure de jeu (33e). Il a été victime d'une faute dans la surface de réparation d'Aïssa Mandi.

/ATS