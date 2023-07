Afrique de Sud et Argentine se neutralisent

L'Argentine a montré toute sa rage de vaincre vendredi pour son deuxième match dans le groupe G du Mondial féminin.

Menée de deux buts, les Argentines ont réussi à revenir au score contre l'Afrique du Sud (2-2) à Dunedin. Les deux équipes ont ainsi encore une chance de voir les huitièmes de finale.

Sur une offrande, la Sud-africaine Linda Motlhalo a ouvert le score (30e) avant que sa coéquipière Thembi Kgatlana double la mise (66e). Dans un match engagé et rythmé, les Argentines ont continué de mettre la pression et sont revenues en treize minutes, d'abord grâce à Sophia Braun (74e) puis grâce à Romina Nunez (79e).

Avec ce nul, les deux équipes, 3e et 4e du groupe G avec un point et une différence de buts de -1, restent donc toutes deux toujours en course pour une qualification pour les huitièmes de finale. Mais leur tâche s'annonce délicate alors que la Suède et l'Italie, qui s'affrontent samedi, comptent trois points.

/ATS