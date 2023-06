Raphaël Nuzzolo entamera sa nouvelle carrière à YB

Un retour dans son deuxième club de cœur pour Raphaël Nuzzolo. Fraichement retraité, l’ancien joueur de Neuchâtel Xamax va entamer une nouvelle carrière du côté de Young Boys, là où il a joué entre 2011 et 2016. Le club de football bernois a annoncé vendredi que le Biennois intégrera la cellule de scouting du champion de Suisse. Sous la direction de Stéphane Chapuisat, il aura pour mission d’observer et détecter des joueurs susceptibles d’intégrer la première équipe. Raphaël Nuzzolo a été engagé à 50% par YB et son contrat commencera le 1er septembre. /jpp