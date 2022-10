Xamax décroche le nul

Un point bienvenu, mais qui ne fait toutefois pas les affaires de Neuchâtel Xamax. Les « rouge et noir » ont fait match nul 3-3 sur le terrain d’Aarau dimanche après-midi en Challenge League de football. Les hommes de Jeff Saibene, suspendu pour cette rencontre, ont fait preuve de caractère pour revenir par deux fois à la marque lors d’une deuxième période complètement débridée. Ils étaient menés 2-0 après deux réussites de Shkëlzen Gashi juste avant la mi-temps et quatre minutes après la reprise. Les Xamaxiens sont ensuite revenus dans la partie en moins de 120 secondes grâce aux réussites de Danilo Del Toro à la 57e et d’Henri Koide à la 58e. Valon Fazliu a permis aux Argoviens de repasser devant dix minutes plus tard. Brahima Ouattara a finalement égalisé à la 85e minute permettant à son équipe d'obtenir son premier point de la saison à l'extérieur.

Au classement, les « rouge et noir » restent scotchés à la dernière place avec six points. Vaduz, avant-dernier, en compte 12. /jpp