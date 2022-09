1re Ligue : victoires pour le FCC et Coffrane, défaite pour Xamax M21

Deux victoires et une défaite. La journée de 1re Ligue a été contrastée pour les clubs neuchâtelois engagés dans ce championnat, avec plusieurs matches aux dénouements tardifs.





La belle série du FCC continue

Le FC La Chaux-de-Fonds s’est bien remis de son élimination en Coupe de Suisse face à Servette le week-end dernier. Les joueurs de Pascal Oppliger ont dominé la réserve du FC Sion 2-1 samedi. Mené 1-0 dès la 9e minute de jeu, le FCC a su renverser le score à son compte grâce à des réussites de Dragan Stjepanovic (15e) et Steve Endrion (49e). La Chaux-de-Fonds enchaîne ainsi un cinquième match en championnat sans connaître la défaite. Au classement, le FCC est neuvième.







Une victoire à l’arrachée pour Coffrane

Le FC Coffrane a dû puiser dans ses réserves pour venir à bout 3-2 de Naters Oberwallis, occupant pourtant le bas de classement de 1re ligue. Les joueurs de Philippe Perret ont obtenu leur victoire grâce à un but de Muhidin Becirovic dans les arrêts de jeu du match. Menés au score dès la 3e minute de jeu, les Vaudruziens ont également pu rester dans le match grâce à des réussites de Senah Yaovi Mango (19e) et Ulisse Mandiago sur penalty (70e). Coffrane met fin à une série de deux défaites consécutives et occupe le sixième rang du classement avec 14 points, à trois unités du duo de tête.





Une défaite amère pour les espoirs xamaxiens

Neuchâtel Xamax M21 ne gardera pas un souvenir impérissable des arrêts de jeu de son déplacement à Schötz. Les espoirs xamaxiens se sont inclinés 2-1 en terre lucernoise samedi, dans ce duel de milieu de classement du groupe 2. Alors que l’équipe neuchâteloise avait ouvert la marque à la 14e minute, les Alémaniques ont à chaque fois trouvé la faille dans les arrêts de jeu. D’abord en fin de première mi-temps grâce à Tieby Yao sur penalty, puis dans les ultimes instants du match par Stephan Andrist. Xamax M21 pointe au huitième rang. /lre