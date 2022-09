Le FC La Chaux-de-Fonds veut croire en ses chances

Match de gala à la Charrière. Le FC La Chaux-de-Fonds reçoit Servette samedi soir en 16es de finale de la Coupe de Suisse de football. Une affiche à première vue déséquilibrée entre les « jaune et bleu », pensionnaires de 1re Ligue, et la formation genevoise qui pointe actuellement au 2e rang du championnat de Super League. Malgré l’écart conséquent entre les deux formations, le coach du FC La Chaux-de-Fonds Pascal Oppliger reste convaincu qu’un exploit est réalisable si les « jaune et bleu » respectent leur plan de jeu et parviennent à « faire douter leur adversaire ».