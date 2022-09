Xamax victime de malchance et de son inconstance

Une belle entame, un rush final, mais un passage à vide fatal

Les Xamaxiens sont donc entrés tambour battant dans la partie, pressant intensément et très haut leur adversaire. Les bonnes intentions étaient là ! Toutefois, cette domination s’est estompée après une vingtaine de minutes, laissant les Stadistes s’installer dans le camp neuchâtelois durant une bonne partie de la rencontre. Et à force de subir, c’est logiquement que les Vaudois ont pris les devants. Les hommes de Jeff Saibene n’ont toutefois pas abdiqué et - malgré l’expulsion de Mats Hammerich pour un deuxième jaune à la 80e- sont partis à l’assaut de la cage adverse, se créant plusieurs grosses occasions. En vain.