Résultat logique entre Audax et Xamax

Audax-Friul n’a pas à rougir de sa prestation mais le résultat final est logique. Le club de 2e ligue neuchâteloise a été éliminé par Neuchâtel Xamax dimanche au stade de Pierre-à-Bot, en 32es de finale de la Coupe de Suisse de football. Devant plus de 1'700 spectateurs, les Italo-Neuchâtelois se sont inclinés 5-1 face à la formation de Challenge League.

Neuchâtel Xamax a pris à froid son adversaire en ouvrant la marque à la 4e minute de jeu à la suite d’un coup de tête d’Yoan Epitaux consécutif à un corner. Au lieu de logiquement creuser l’écart, les « rouge et noir » se sont laissés surprendre à la 19e minute, permettant à Audax-Friul d’égaliser par Bryan Guarnieri, également sur corner. L'intéressé analysait ce match et était évidemment ravi de son but, malgré la défaite :