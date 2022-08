1re Ligue : premiers points pour Xamax M21 et Coffrane, défaite du FCC

Les clubs neuchâtelois de 1re Ligue de football ont connu des fortunes diverses samedi pour le coup d’envoi du championnat. Et ce début de saison a plutôt souri aux deux néo-promus Neuchâtel Xamax M21 et Coffrane.





Un succès large mais tardif pour Xamax M21

À Muri dans le groupe 2, les espoirs « rouge et noir » de Grégory Duruz ont signé une belle victoire 4-0. Un succès qui s’est dessiné plus largement en fin de partie, avec trois réussites inscrites après la 89e minute de jeu par Eric Jorge Castellino, Axel Arm et Nedim Omeragic. Auparavant, Nikolai Maurer avait ouvert la marque en première mi-temps.





Un nul pour Coffrane

Dans le groupe 1, le FC Coffrane n’a pas fait trembler les filets. Il a toutefois récolté son premier point de l’exercice en partageant l’enjeu 0-0 à Tourbillon face aux espoirs du FC Sion. Les joueurs de Philippe Perret peuvent nourrir quelques regrets puisqu’ils ont évolué avec un joueur de plus sur le terrain après l’expulsion du Sédunois Gilles Richard dès la 41e minute de jeu.





Un nouveau logo qui ne porte pas chance au FCC

Enfin, c’est un autre néo-promu, Servette M21, qui a fait trébucher le FC La Chaux-de-Fonds de Pascal Oppliger. À La Charrière, les « jaune et bleu », qui aboraient un nouveau maillot avec un tout nouveau logo, se sont inclinés 2-0. Le Genevois Mohamed-Salah Chaïbi a inscrit un doublé. /lre