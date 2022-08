1re Ligue : le FCC vise le top 6

Un groupe 1 quelque peu différent

De l’eau a coulé sous le banc du FCC depuis. Après l’intérim assuré par Johann Mazzoleni, Pascal Oppliger est désormais l’homme fort du vestiaire chaux-de-fonnier. Et de nouvelles perspectives semblent se dégager à moyen terme. « Nous nous donnons trois ans pour viser les premières places », ambitionne Cédric de Souza. Le FCC se lance dans un groupe 1 de 1re Ligue, le même que le FC Coffrane, qui présente certaines inconnues concernant son niveau. « Il y a eu du mouvement dans les équipes d’élites. Team Vaud M21 a été relégué en 2e ligue interrégionale, tandis que Servette M21 et Sion sont arrivés dans notre groupe. Nous allons faire les choses comme il faut de notre côté pour viser ces six premières places », ajoute Cédric de Souza.





Place à la jeunesse dans l’effectif

Cinq joueurs joueurs sont arrivés à La Charrière durant le mercato. Il s’agit du portier Maxime Brenet (Stade Nyonnais /Promotion League), du défenseur Cédric Mbenza en provenance de Bassecourt, ainsi que des milieux de terrain Bilel Badre (Belfort/National 2 française), Dragan Stjepanovic (Bienne / Promotion League) et Albert Makoubé (Coffrane / 2e ligue inter). Une large place est faite à la jeunesse. « La saison dernière des jeunes ont fait une excellente année. On a voulu leur laisser la place de s’exprimer chez nous » explique Cédric de Souza.

À noter que le FC La Chaux-de-Fonds espère également passer un tour voire plus en Coupe de Suisse. La rencontre des 32es de finale face au FC Soleure, également une équipe de 1re Ligue du groupe 2, est agendée au vendredi 19 août à 20h au stade de La Charrière. /lre