Audax-Friul : « Un tirage au sort de rêve »

La question se pose de savoir où ce derby de la ville se tiendra : Audax-Friul avait accueilli plus de 1'600 spectateurs, massés autour de son terrain de Pierre-à-Bot, en juin dernier lors de la finale de la Coupe neuchâteloise. L’envie est de jouer à domicile. Le président Dylan Creanza reste pragmatique : cela ne sera pas forcément possible en raison de la capacité du stade et aussi des normes de sécurité à appliquer.