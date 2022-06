Cortaillod et le FCC II batailleront pour la promotion en 2e ligue

L’affiche de la finale du barrage pour accéder à la 2e ligue est désormais connue. Le FC Cortaillod et le FC La Chaux-de-Fonds II s’affronteront jeudi soir à 20h15 aux Ponts-de-Martel. Le vainqueur sera promu dans l’élite du football régional.

La commission de jeu de l’Association neuchâteloise de football a rendu son verdict après un recours déposé par le FC Bosna Neuchâtel. Ce dernier a terminé à la 3e place de son groupe de 3e ligue avec le même nombre de points que le FC Cortaillod, 2e. Et ce sont les points de pénalités au fair-play qui départagent deux équipes en cas d’égalité. Bosna Neuchâtel avait fait recours contre les nombreux matches de suspension écopés par trois de ses joueurs expulsés lors d’une rencontre de championnat houleuse contre le FC Kosova NE. Au final, Bosna a été débouté « partiellement » dans le sens où un joueur a vu sa suspension se réduire d’un match, alors que le plus lourdement puni a vu sa sanction augmenter de 6 à 7 matches, a expliqué mardi après-midi Mario Chatagny, président de l’ANF. Cela ne change donc rien au classement final et c’est le FC Cortaillod qui défiera la deux du FCC pour désigner la dernière équipe à monter en 2e ligue après les promotions du FC le Parc et du FC Hauterive. /jpp