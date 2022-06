Le FC Peseux Comète sévit

Le FC Peseux Comète a pris des mesures immédiates à la suite des graves incidents survenus ce week-end à Couvet après le match de juniors B entre les groupements du Val-de-Travers et du FCCPC (Coffrane Peseux Comète). Par la voix de son président Pierre Gunthard, le club a diffusé mardi par courriel les informations suivantes : « Le FC Peseux Comète communique que les juniors au bénéfice d'un passeport du FC Peseux Comète, dans le cadre du groupement avec Coffrane (FCCPC) qui ont répondu à « l'invitation » des juniors du FC Couvet et de leurs sympathisants à en découdre sur le parking derrière les vestiaires et buvettes du FC Couvet ne font plus partie du FC Peseux Comète, ceci avec effet immédiat au lundi 13 juin 2022, de même que le protagoniste principal au bénéfice d'un passeport du FC Coffrane qui ne sera plus sollicité à participer lors d'un match du groupement FCCPC FC Peseux Comète ».

Pour mémoire, un jeune du club a été interpellé et auditionné par la police pour avoir légèrement blessé deux autres joueurs avec un objet « contondant et coupant ». /comm-mne