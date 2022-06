Graves incidents après un match de juniors B

De graves incidents sont survenus samedi 11 juin au terme d’un match de juniors B, entre une équipe du groupement du Val-de-Travers et du groupement du FCCPC (Coffrane Peseux Comète). C’est ce qu’a indiqué lundi le site ArcInfo. Un junior a été interpellé et auditionné par la Police neuchâteloise. Celle-ci a confirmé qu’un jeune a blessé légèrement deux autres joueurs avec « un objet contondant et coupant ».

Président de l’Association neuchâteloise de football, Mario Chatagny nous a précisé par téléphone, qu’il n’était pas possible de tolérer ce genre d’actes. Mais en l’état actuel, il ne sait pas ce qui s’est précisément passé. Selon lui, le match s’est déroulé normalement et le dérapage est intervenu après le coup de sifflet final. Un premier éclaircissement devrait être apporté mardi à la lecture du rapport de l’arbitre. /mne