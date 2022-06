Pascal Oppliger : « Une chance à saisir au FCC »

Abondance de biens nuit ! Trois clubs neuchâtelois évolueront en 1re Ligue de football au cours de l’exercice 2022 – 2023. Néo-promus, le FC Coffrane et les espoirs de Neuchâtel Xamax rejoignent le FC La Chaux-de-Fonds à ce niveau. Le marché des joueurs régionaux n’est pas pour autant extensible. C’est d’autant plus vrai que les clubs de 1re Ligue peuvent aligner au maximum cinq joueurs étrangers sur le terrain. Cela limite les possibilités de puiser dans le réservoir des joueurs frontaliers. Former un effectif compétitif ne sera pas aisé pour les clubs moins fortunés. c'est l'avis du président du FCC, Daniele Raffaele.