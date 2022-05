Neuchâtel Xamax FCS finit la saison en beauté

C’était la fête à la Maladière vendredi soir. Non seulement à cause de la victoire de Xamax contre Wil (5-2), mais aussi en raison des adieux organisés à l’occasion des départs de Laurent Walthert, Igor Djuric et Mike Gomes. Il y a eu des émotions au cours de la soirée, beaucoup d’émotions.

Sur le terrain, Xamax a eu quelques difficultés à entrer dans le match. Mais la troupe d’Andrea Binotto est petit à petit montée en puissance. Et le premier but est tombé suite à un effort remarquable de Beloko sur le côté droit, qui a centré et poussé un défenseur à détourner le ballon dans ses propres filets.





Le show Nuzzolo

Ce premier but a eu le don de lancer Xamax sur les bons rails. Confirmation un quart d’heure plus tard avec la première réussite de la soirée signée Raphaël Nuzzolo : une frappe sensationnelle sous la barre transversale du but saint-gallois.

Après la pause, Wil a tenté de réagir et a été récompensé de ses efforts avec la réduction du score à la 63e minute de jeu. Mais Xamax a tout de suite réagi en marquant deux fois, d’abord par Ouafsa (64e) puis par Surdez (69e), magnifiquement servi par Nuzzolo. La messe était dite.

Déchainé à l’occasion de dire parfaitement adieu à ses potes et de leur rendre hommage, Nuzzolo salait encore l’addition en abusant la défense saint-galloise (85e) avant que Wil ne réduise le score dans le temps supplémentaire (92e).





Une page se tourne

Entre-temps, chacun à leur tour, Igor Djuric tout d’abord, Mike Gomes ensuite, Laurent Walthert pour terminer, tous les trois sont sortis du terrain et ont été acclamés par les 4123 spectateurs de la Maladière. Ils ne porteront plus le maillot « rouge et noir » à l’avenir. Mais le souvenir ne s’effacera pas.