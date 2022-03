Camille Surdez dit stop

Camille Surdez doit stopper son rêve. La native de Saules a décidé d’arrêter sa carrière de footballeuse professionnelle à la fin de la saison. En cause, sa blessure au genou, une chondropathie touchant le cartilage, qui a rechuté ces dernières semaines. Pourtant, l’attaquante de 24 ans avait été opérée pour la quatrième fois déjà en mars dernier et avait ensuite suivi une rééducation de neuf mois. Finalement, la native de Saules avait pu faire son retour sur les terrains de Women’s Super League le 5 décembre dernier et avait même marqué pour sa première.

Derrière, Camille Surdez semblait retrouver ses sensations avant que des douleurs persistantes et une nouvelle IRM la replongent dans son cauchemar. La blessure s’est malheureusement aggravée et a obligé la Vaudruzienne à revoir ses plans de carrières.