Le FCC se qualifie pour la prochaine Coupe de Suisse

Le FC La Chaux-de-Fonds jouera la prochaine Coupe de Suisse. Les joueurs de Vincenzo Meo ont décroché leur ticket pour le tableau principal de la compétition nationale en dominant le FC Gossau 2-1 dimanche après-midi lors du deuxième tour des qualifications de 1re ligue.

Les « jaune et bleu » ont fait la différence en dix minutes dans la première mi-temps de cette partie. Une réussite de Fabio Lo Vacco (35’) sur penalty et une réussite de Dany Cattin (44’) juste avant la pause ont permis au FCC de se mettre sur les bons rails. Le but saint-gallois en deuxième période par Kristian Karrica (77’) n’a pas suffi à renverser le match.





Souvenirs encore présents

Cette victoire offre donc un ticket pour les 32es de finale de la Coupe de Suisse 2022/2023 aux hommes de Vincenzo Meo. Le club chaux-de-fonnier peut désormais espérer qu’une grande équipe se déplace à la Charrière l’été prochain pour le premier tour de la compétition.

En août dernier, les footballeurs « jaune et bleu » avaient pu accueillir le FC Lugano, formation de Super League.





Parenthèse terminée

Mais avant de se projeter vers cette compétition, le FCC doit désormais se tourner vers le championnat. La prochaine échéance pour la troupe de Vincenzo Meo est agendée le samedi 2 avril à La Charrière face à Chênois. /gjo