Burak Alili avec Xamax jusqu'en 2024

Le jeune espoir de Neuchâtel Xamax, Burak Alili, a signé un nouveau contrat de deux ans. Dans un communiqué, le club rouge et noir annonce ce mercredi que le joueur âgé de 17 ans s'est engagé jusqu’en juin 2024. Apparu à cinq reprises en Challenge League cette saison, Burak Alili a inscrit un but le 10 décembre dernier face à Thoune. D'après le club, cette réussite fait de lui le plus jeune buteur de Xamax en Swiss Football League, à 17 ans, 9 mois et 28 jours. /comm-jha