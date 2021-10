Le FCC s’offre le droit de rêver

Le FC La Chaux-de-Fonds passe d’un souffle. Les footballeurs de La Charrière sont venus à bout de Langenthal, une autre équipe de 1re Ligue, 6-5 après les tirs au but dimanche après-midi à l’occasion du premier tour de qualification pour la Coupe de Suisse 2022-2023. Les « jaune et bleu » ont eu le mérite de se battre tout au long de cette partie face aux bernois. Menés au score à trois reprises, les hommes de Vincenzo Meo ont réussi à revenir à la marque à trois reprises dans le temps réglementaire avant de faire la différence lors de la séance des tirs au but. Ömer Bulur, Diego Mutombo, Nolan Doutaz, Frank Arthur Kamwa Ngoufack, Rachid Ramdani et Gedeon Diniz Miuguel ont tous réussi leur face à face.

Ce succès rapproche un peu plus la formation de La Charrière des 32es de finale de la Coupe de Suisse de football. Le FC La Chaux-de-Fonds devra encore s'imposer face à la formation de 1re Ligue du FC Gossau, le 27 mars prochain, pour figurer dans le tableau principal de la compétition nationale.