Le derby neuchâtelois a tenu toutes ses promesses

Une fin de match houleuse

Sur un petit nuage, Coffrane a complètement fait déjouer son adversaire et est rapidement allé marquer le 3-2. Derrière, les hommes d’Antonio Baldi ont parfaitement protégé leur avance et ont tenté de procéder en contres, sans succès ! De son côté. Xamax M21 a poussé tant et plus pour revenir et a été récompensé dans les dernières minutes en égalisant. Cependant, Coffrane aurait dû bénéficier d’un pénalty dans les dernières secondes à la suite d’une main dans la surface « rouge et noir ». L’arbitre n’a pas bronché et a renvoyé tout le monde aux vestiaires, ce qui a provoqué l’ire du banc vaudruzien.