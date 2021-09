Le FCC au sommet 

Le FC La Chaux-de-Fonds a pris le commandement du championnat de 1re Ligue de football…ou presque. Le club de La Charrière a en effet écrasé le Team Vaud M21 4-1 samedi à domicile. Après trois journées de championnat, cette victoire permet aux hommes de Vincenzo Meo de conserver leur invincibilité et surtout de connaître un excellent début de saison. Le FCC partage ainsi la tête du classement à égalité de points avec le FC Thoune Berner Oberland II et le FC Meyrin. Mais les Bernois bénéficient d’un meilleur goalaverage, ils sont donc classés premiers. Le FCC et Meyrin se partagent la deuxième place avec exactement la même différence de buts. /mne