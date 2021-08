FCC-Lugano : une affiche d’antan à La Charrière

Changement de cap pour Lugano

De son côté, Lugano fait un bon début de saison. Le club pointe à la 3e place du classement provisoire de Super League, avec deux victoires en trois matches. On rappellera que la formation tessinoise a échoué à un point de la troisième place la saison dernière, synonyme d'une participation aux qualifications pour l’Europa League. Avec un nouvel entraîneur (Abel Braga, 68 ans) et récemment de nouveaux propriétaires, le FC Lugano vit un nouveau départ.





Deux grands noms du football suisse du XXe siècle

Les passionnés d’histoire et de souvenirs n’auront pas manqué certaines similitudes entre les deux clubs, à commencer par celle de courir après leur glorieux passé. Le FC La Chaux-de-Fonds et le FC Lugano comptent en effet le même nombre de titres de champion de Suisse : 1938, 1941 et 1949 pour les Tessinois, 1954, 1955 et 1964 pour les Meuqueux. Selon les recherches du FC La Chaux-de-Fonds, le dernier affrontement entre les deux équipes remonte au 28 mars 2009 en Challenge League, avec une défaite 2-1 concédée par le FCC à domicile. /lre