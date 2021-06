Le FCC officiellement maintenu

Soulagement pour le FC La Chaux-de-Fonds. Les protégés du coach ad-intérim, Chistophe Droz, ont obtenu leur maintien en 1re Ligue de football grâce à leur succès 2-1 samedi soir sur le terrain du FC Lancy. Des réussites de Kevin Mapwata (35’) et de Diego Mutombo (74’) ont mis les « jaune et bleu » sur les bons rails. Au classement, le FCC remonte provisoirement à la huitième place et compte neuf points d’avance sur le premier relégable à deux journées du terme de l’exercice. De quoi envisager plus sereinement les deux dernières rencontres du championnat pour le club de la Charrière. Un déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Genève et la réception de Vevey United. /gjo