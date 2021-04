Xamax s’impose avec la manière chez le leader

Xamax cherchait un match référence cette saison et restait sur un match nul face au Stade Lausanne Ouchy, avant la trêve internationale. Mais, avec un déplacement sur le terrain du leader de Challenge League de football, les hommes d’Andrea Binotto n’avaient pas le match gagné d’avance.





C’était sans compter sur l’homme en forme du moment du côté « rouge et noir », Louis Mafouta, qui ne s’arrête plus de marquer, tant avec son équipe nationale de la République centrafricaine, qu’avec Neuchâtel Xamax. Auteur d’un triplé ce samedi, l’attaquant arrivé l’été dernier à la Maladière offre une victoire des plus importante pour la suite de la saison, et dans cette lutte au maintien face à Chiasso et Kriens. Le festival offensif s’est conclu avec un 4e but venu des pieds de Jason Mbock dans les derniers instants de la rencontre.





Mafouta montre le chemin

La premère réussite xamaxienne est tombée à la 13e minute : bien lancé dans la profondeur, Louis Mafouta s'en est allé seul affronté le gardien Matic, qu'il a trompé d'une frappe croisé du pied gauche. Le buteur centrafricain a ensuite doublé la mise, juste avant la pause, sur un penalty obtenu suite à une faute sur Kempter.

Après le thé, le buteur centrafricain a remis ça : sur un excellent centre de Morgado, sa reprise directe a une nouvelle fois fait mouche (54e). Déclassé, Grasshopper a ensuite perdu Schmid pour un deuxième carton jaune (68e). La messe était dite et les "rouge et noir" ont contrôlé la fin de la rencontre, marquant même un 4e but grâce à Mbock (83e).