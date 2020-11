Six cas positifs à Neuchâtel Xamax

Six joueurs de Neuchâtel Xamax FCS ont été testés positifs au Covid-19. Selon le président du club « rouge et noir », Christian Binggeli, aucun d’entre eux ne présente toutefois des symptômes graves de la maladie. Mais l’ensemble de l’équipe a été mis en quarantaine par le médecin cantonal jusqu’au 11 novembre prochain. Ceci à l’exception de six autres joueurs, qui sont considérés comme immunisés et qui continueront à bénéficier d’entraînements collectifs, réduits à leur portion congrue.

Dès mercredi, tous les joueurs en quarantaine seront appelés à s’entraîner à domicile : ils devront suivre les instructions données par le préparateur physique Stéphane Messerli, via la vidéo.

Neuchâtel Xamax FCS a d’ores et déjà averti la Swiss Football League de cette situation : la rencontre contre Stade Lausanne-Ouchy, vendredi au stade de La Maladière, sera dans ces circonstances repoussée à une date ultérieure. /mne