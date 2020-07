Alexandre Pepe à la barre du FCC

Du changement dans les vestiaires du FC La Chaux-de-Fonds. Le FCC annonce lundi soir que José Saiz a été remercié et qu’il n’est plus l’entraîneur du club de 1re Ligue de football. Il est remplacé par le Français Alexandre Pepe. Sans club cette saison, il coachait auparavant le Racing Besançon. Il sera assisté par son compatriote Julien Arbaud qui a notamment œuvré au sein de la relève du Paris Saint Germain et de Dijon. Le duo, qui a signé un contrat d’une saison avec option pour une suivante, a été présenté à l’équipe lundi soir.

Le vice-président du FC La Chaux-de-Fonds, Sadry Ben Brahim, explique que la première équipe avait « besoin de changement, d’une nouvelle dynamique ». Des renforts seront prochainement annoncés afin que « le FCC puisse se bonifier et régater en 1re Ligue ». /comm-jpp