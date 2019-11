Stéphane Henchoz démisionne du FC Sion

Stéphane Henchoz n'est plus l'entraîneur du FC Sion. Le Fribourgeois a présenté sa démission après la défaite 3-0 de son équipe samedi à Saint-Gall, fait savoir le club valaisan dimanche matin. On ne sait pour l'heure pas comment sera gérée sa succession. "Cette décision est motivée par le fait que les résultats ne sont plus ceux du début de saison", est-il écrit dans le communiqué. Le FC Sion précise que Henchoz renonce "à son contrat en cours, ceci en raison des bonnes relations qu'il entretient avec le club valaisan et son président".

Nommé en début de saison après avoir rempli une difficile mission en maintenant Neuchâtel Xamax FCS dans l'élite, Stéphane Henchoz avait connu un bon début d'exercice en Super League, les Valaisans tutoyant même le haut du classement. "Je souhaite une bonne continuation au FC Sion et j'espère que cette décision réveillera les joueurs", déclare le coach, cité dans le communiqué. "Je souhaite qu'elle fasse prendre conscience aux joueurs professionnels de la chance qu'ils ont d'exercer le métier de footballeur et de défendre les couleurs valaisannes".

Il est fort probable que Christian Zermatten, le coordinateur technique du club qui avait été appelé en renfort dans le staff de Henchoz en début de semaine, assure l'intérim lors du prochain match des Valaisans, dimanche 10 novembre à Zurich. Christian Constantin aura alors la trève internationale pour trouver une solution plus durable./ATS-lyg