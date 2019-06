Issue cruelle pour Portalban/Gletterens. Les footballeurs du Sud du lac se sont inclinés samedi aux tirs au but lors du 3e et dernier tour préliminaire de qualification pour la Coupe de Suisse. Après avoir partagé l'enjeu 3-3 avec le Signal FC Bernex-Confignon, qui milite aussi en 2e ligue interrégionale, les Fribourgeois ont échoué lors de l'épreuve finale. Une défaite encore plus difficile à digérer, d'autant plus que Portalban menait 2-0. /jha