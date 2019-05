Chelsea remporte l'Europa League

Chelsea soulève le trophée de l’Europa League. En finale à Bakou, les Blues se sont imposés 4-1contre Arsenal mercredi. Plus réaliste, et surtout plus solide défensivement, Chelsea a mérité son succès construit après la pause. Arsenal, qui court après un trophée européen depuis la Coupe des Coupes 1994, a une fois encore déçu. Granit Xhaka et ses collègues ne joueront donc pas la Ligue des champions la saison prochaine. /ATS