Raoul Savoy continue son périple africain

Voilà maintenant plus de 16 ans que Raoul Savoy écume le continent africain avec succès. Aujourd’hui, le Vaudois de Sainte-Croix de 46 ans est le sélectionneur de l’équipe de football de la Centrafrique, fonction qu’il occupe depuis mars 2016. Et cela se passe plutôt bien pour lui et les Fauves du Bas-Oubangui qui ont encore une petite chance de se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019 à un match du terme des éliminatoires. La sélection centrafricaine peut en effet encore espérer figurer parmi les trois meilleurs troisièmes des 12 groupes alors qu’il ne reste plus qu’un match à disputer dans la phase éliminatoire… mais sans avoir pour autant son destin entre les pieds.

Raoul Savoy avait déjà été une première fois sélectionneur de la Centrafrique en 2013/2014 mais avait dû abandonner à cause de la guerre civile. Aujourd’hui, la paix n’est pas encore revenue mais la situation s’est améliorée.

Le CV de Raoul Savoy est riche en expériences africaines. Il a entraîné des clubs au Cameroun, au Maroc, en Algérie et a aussi été à la tête des équipes nationales d’Ethiopie, du Swaziland et de la Gambie. Sans oublier son passage à Xamax sous l’ère Chagaev en 2011/2012 suivi d’une saison en 2013/2014 avec les moins de 21 ans du FC Sion. /jpp